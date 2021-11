Ghoulam elogia Spalletti: "Chiede tanto, ma ascolta i veterani e non molla mai"

Come ti trovi con Luciano Spalletti? A Faouzi Ghoulam è stato chiesto anche del suo rapporto con l'allenatore di Certaldo nel corso dell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un allenatore importante, che chiede tanto ai calciatori. Cerca di ascoltare chi è qui da più tempo, sia tatticamente che a livello di gruppo. Ci lascia tanta libertà. Ma quando le cose non vanno molto bene non molla niente. Dobbiamo essere al 100%. Per noi è importante, sappiamo che se non siamo al 100% diventa dura per noi".