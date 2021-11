Ghoulam esalta Ounas: "Per noi importante, è un fuoriclasse! Ma deve fare più gol e assist..."

Da algerino ad algerino, Faouzi Ghoulam elogia Adam Ounas. Il terzino azzurro ha parlato del suo connazionale nel corso dell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando l'ho visto arrivare, venendo dalla Francia ed essendo algerino, l'ho preso con me per aiutarlo a crescere. A livello calcistico non ce n'era bisogno, ma a livello di personalità sì perché arrivava in una squadra con grandi ambizioni. E' un fuoriclasse, ma deve fare più gol, più assist e deve concretizzare molto di più la qualità che esprime. E' un calciatore forte e nella rosa del Napoli è molto importante perché porta altre caratteristiche rispetto a quelle che già abbiamo in campo".