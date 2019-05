Gianni Di Marzio a sorpresa: "Giampaolo avrebbe fatto meglio di Ancelotti!"

Carlo Ancelotti ed il lavoro in casa Napoli al suo primo anno. Ne ha parlato cosi anche Gianni Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione 'Il bello del calcio' scatenando le reazioni dello studio: "Come l'anno scorso, anche quest'anno il Napoli ha una squadra per giocare con il 4-3-3, questo è l'abito del Napoli. Quando si prende un allenatore lo si fa in base al rapporto degli allenatori precedenti, Giampaolo ad esempio avrebbe fatto anche di più di Ancelotti".