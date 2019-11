Gianni Di Marzio attacca: "Napoli società con padre-padrone! Figlio ADL sta facendo danni"

Per dire la sua sul momento del Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, è stato intervistato Gianni Di Marzio. Ecco le sue parole: "I risultati sono sempre arrivati nell'era ADL. Ma non c'è mai stato un organigramma in società. Dove sono le cantere? E' una società con un padre-padrone. E il figlio sta facendo ancora danni: è il momento di ancora fare un braccio di ferro con i giocatori? E' un percorso sbagliato. Manca l'organizzazione".