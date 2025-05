Gilmour sui tifosi: "A Napoli sono folli! Ti spingono a dare tutto, noi apprezziamo molto"

vedi letture

Billy Gilmour ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A, soffermandosi anche sui tifosi del Napoli e il suo impatto con l'ambiente: "I tifosi sono folli, attendono il nostro pullman di notte, fanno il tifo al 100% per il giocatore, lo apprezziamo molto. Questo è importante per un giocatore, ti fa dare il massimo per la squadra e i tifosi. Cercheremo di dare il tutto per le ultime tre settimane, sperando che vada bene"

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).