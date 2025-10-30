Gilmour svela: "Prima di Lecce non mi sentivo bene, ma l'importante era vincere"

vedi letture

Il centrocampista del Napoli, Billy Gilmour, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC ed è tornato anche sul successo contro il Lecce: "La cosa più importante sono i tre punti. È sempre complicato giocare lì, quindi sono stati dei punti pesantissimi e costruiamo partendo da quelli. Sono contento della mia prestazione, non mi sentivo molto bene prima della partita, ma durante la gara sono stato molto meglio.

Sono un sacco di partite tra una sosta e l'altra, quindi è importantissimo per noi lavorare sodo, prepararsi bene ad ogni sfida. Dobbiamo dare il 100% anche nella fase di recupero per assicurarci di essere pronti per la prossima partita e dimostrare quanto siamo una buona squadra".