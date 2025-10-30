Ferlaino: "Fu Dio a volere Maradona al Napoli e vi spiego perché"

vedi letture

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Dio volle Maradona a Napoli e, per fortuna, successe. Fu il destino a volere Diego in azzurro: quando ci fu questa possibilità io pregai Iuliano di andare a Barcellona e dimostrò di essere un grande imprenditore oltre che un ottimo calciatore.

Quando sul giornale spagnolo uscì che il Barcellona voleva vendere Maradona, i tifosi catalani andarono a protestare sotto la sede del club. Ricordo ancora quando sono stato telefonato e mi è stato detto ‘corri a Barcellona perché vogliono vendere Maradona’, andai subito li e trovai il contratto pronto.

Fu una cosa notevole per il calcio italiano portare Maradona in Italia, l’emozione più grande per me è andare al Murale ai Quartieri Spagnoli dove si respira l’anima dei napoletani, avere una piazza che vive l’immagine di Maradona è un’emozione grandissima”.