Giordano accomuna Conte, Baroni e Palladino: “Altro che 2-3 anni per realizzare il progetto"

vedi letture

Bruno Giordano ha rilasciato una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' per analizzare lo straordinario momento della Lazio di Marco Baroni

Bruno Giordano ha rilasciato una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' per analizzare lo straordinario momento della Lazio di Marco Baroni: "Sta facendo benissimo, con il successo sul Napoli ha anche compiuto l'ultimo step che le mancava, battere una grande. Però, realisticamente, penso che l'obiettivo massimo possibile sia quello di andare in Champions, specie se Juventus e Milan continueranno ad essere discontinue. Per la Lazio sarebbe straordinario, considerando da dove era partita".

Sul progetto Baroni, questo il pensiero di Giordano: "Di solito in questi casi si dice che servano 2-3 anni per realizzare il progetto. Questi discorsi non mi hanno mai convinto. Se sei bravo possono bastare anche pochi mesi. E Baroni sta dimostrando che è proprio così. Come del resto Palladino a Firenze e Conte a Napoli".