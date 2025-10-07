Giordano: “Conte ha detto una cosa storicamente falsa, doppio impegno saltato una sola volta"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Antonio Giordano: “In conferenza dopo la vittoria col Genoa Conte ha detto una cosa che storicamente è falsa: ‘Non siamo ancora rodati per il doppio impegno’. Gliela concedo, ma non lo puoi dire perché il Napoli negli ultimi 16 anni ha saltato un anno il doppio impegno, una sola volta. In questa squadra ci sono otto giocatori che sono arrivati ai quarti di finale di Champions. Che vuoi fare? Te lo tieni per buono nel pacco Conte”.

