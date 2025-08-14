Giordano: "De Bruyne fuoriclasse che diventa fattore. Sulle favorite..."

A La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex attaccante Bruno Giordano. Queste le sue parole, iniziando da un giudizio sulla prossima stagione: "Stavolta il Napoli sta avanti all’Inter, a differenza della vigilia di dodici mesi fa. Ma se vinci lo scudetto, anche di un solo punto, sei stato più bravo e dunque hai già stravolto le gerarchie".

Su Kevin De Bruyne.

"In una squadra che si è rinforzata ovunque, sia in campo sia in panchina, la presenza di un fuoriclasse del genere può diventare decisiva. De Bruyne è il calcio, è l’autorevolezza, è il talento che diventa un fattore".

Sulla griglia di partenza.

"Napoli e Inter in prima fila, però con gli azzurri in pole. Dietro sarà un bel vedere, fino al 31 agosto si può intervenire e dunque ribaltare giudizi. Ma vado sul sicuro con il Milan, che ha un Allegri in più, e con la Juventus. E poi sono curiosissimo di vedere la Lazio di Sarri praticamente immutata, la Roma di Gasperini che entrerà in un calcio diverso, il Bologna di Italiano, l’Atalanta senza Retegui e il Gasp e chissà se con Lookman, ma pure il Como di Fabregas, che ha dimostrato di avere voglia di innovare. Ci avviamo a vivere una stagione in cui non ci sarà negato il divertimento".