Giordano: "Nunez? Operazione da 110mln, è affare quasi solo per arabi"

“L'interesse del Napoli per Beukema confligge con l'interesse del Bologna. Lang è vicinissimo al Napoli, con il Psv in ballo ci sono 5-6 milioni di euro, dunque è un affare che si farà subito. Il mercato è lastricato comunque di variabili imprevedibili". Lo ha detto il giornalista Antonio Giordano de La Gazzetta dello Sport a Radio Marte. Si parla del mercato del Napoli con tutte le principali trattative in primo piano.

"Nunez è un calciatore ideale per qualsiasi squadra ma a queste cifre se lo possono permettere soltanto gli arabi, 60 milioni sono troppi. Considerando anche il suo ingaggio si tratterebbe di un'operazione da 110 milioni. Non se la può permettere nessuno in Italia tranne forse il Napoli, ma sarebbe comunque onerosa, a quel punto mi terrei Osimhen. Credo che il Liverpool alla fine mitigherà le proprie richieste, ma il mondo in ogni caso non finisce con Nunez. Il Napoli infatti si è tutelato bloccando Lucca, e comunque anche in questo caso il calciatore ha una super valutazione da oltre 30 milioni di euro".