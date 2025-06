Lucca, l'ex allenatore: "Tecnico e fisico, sarà il futuro della Nazionale"

Se Darwin Nunez è il sogno per l'attacco, Lorenzo Lucca è l'altra idea del club che piace. Roberto Boscaglia, allenatore di Lucca ai tempi del Pisa, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Lucca è un attaccante fisico, ma anche molto tecnico, ragazzo di 25 anni, ha grandi margini di miglioramento, ha determinate caratteristiche ed in Italia come lui non ce ne sono molti. Può giocare da solo o in coppia con un altro attaccante strutturato. In Premier cercano attaccanti fisici e fanno bene a volerlo. Per me sarà il futuro della Nazionale Italiana”

