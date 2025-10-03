Giubilato promuove Gutierrez: "È da Napoli ed ha margini di miglioramento"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto David Giubilato, ex calciatore, tra le tante, di Napoli e Bologna. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Le è piaciuto Spinazzola a destra nella sfida allo Sporting?

“A parte che mi piace tantissimo come giocatore e come ragazzo, perché lo vedo completo dentro e fuori il campo. Oggi Spinazzola sta bene ovunque: dove lo metti fa la sua parte. È uno di quei giocatori che qualsiasi allenatore vorrebbe avere. Sta bene fisicamente, ha recuperato totalmente dai brutti infortuni, e tra gli esterni è sicuramente tra i più forti in assoluto. Ovunque lo schieri, rende".

E invece Gutierrez, in queste prime due uscite, come le è sembrato? È pronto per il Napoli?

“Assolutamente sì, può dire la sua. Ha margini di miglioramento, perché sappiamo che Napoli non è una piazza semplice dove adattarsi, soprattutto oggi con un allenatore che pretende il 150%, se non il 200%, ogni secondo. Però si è visto che sta bene, ha fatto due buone prestazioni: contro il Milan è stato sufficiente, in Champions forse anche meglio. Secondo me ci può stare benissimo.”

