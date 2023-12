Gol annullato a Politano, Marelli a Dazn: “Molti dubbi. Osimhen non partecipa all’azione”

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato a Dazn il gol del 3-1 annullato a Politano

TuttoNapoli.net

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato a Dazn il gol del 3-1 annullato a Politano: “Molti dubbi sull’annullamento gol perché Osimhen non partecipa all’azione. Non mi piace questa decisione, Dossena si trova davanti di un metro rispetto al nigeriano, non vedo come abbia potuto partecipare attivamente”.