Graziani: “A Conte avrei consigliato di star zitto! Ora il Napoli non ha bisogno di tensioni”

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sui terreni di Castel Volturno nulla da eccepire, anzi. Il presidente dovrebbe spendere 5 o 600mila euro per rifare i terreni che possono produrre infortuni. Se avessi potuto dare un consiglio ad Antonio gli avrei detto ‘non parlare da qui alla fine’. Se ha bisogno di dire qualcosa deve chiamare in privato il presidente ed invitarlo a cena.

Napoli ed Inter? E’ come la lotta tra Davide e Golia, ma Davide è stato favorito dal fatto di non giocare coppe europee. Per la serenità dell’ambiente e per la tranquillità della società io fossi stato in Conte sarei stato zitto. Poi, a fine campionato, sarebbe stato giusto esprimere ogni suo pensiero. Da ex calciatore e dirigente dico che il Napoli non ha bisogno di tensioni verbali in questo momento. Per me lo scudetto lo vince il Napoli, l’Inter ha un mese di aprile terribile e sta correndo coi tacchi”.