Graziani contro il format Coppa Italia: "Ingiusto che Perugia e Cremonese giochino a Napoli e Roma"

Francesco Graziani, allenatore, si è soffermato sul format della Coppa Italia nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva: "Non trovo giusto che le squadre piccole vadano a giocare in casa delle grandi, come la Cremonese a Roma o il Perugia a Napoli. Sarebbe bello se i grandi club scendessero da subito a casa loro".

FIORENTINA - "Vista la partita di ieri ha avuto carattere e voglia di primeggiare. Ieri ha fatto un'impresa straordinaria, anche con un pizzico di fortuna. La squadra ha reagito alla grande anche dopo l'espulsione".