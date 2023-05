Graziani sul post Spalletti: “Serve un allenatore con queste caratteristiche”

Nel corso di Fuorigioco su Tele A, è intervenuto l'ex attaccante Ciccio Graziani

Nel corso di Fuorigioco su Tele A, è intervenuto l'ex attaccante Ciccio Graziani: “Per il post Spalletti devi prendere uno che conosce l’ambiente, la piazza. Uno con carisma e carattere. Per questo penso a Conte. Al contempo però servirebbe uno che non stravolga questa squadra perché è fortissima e ormai i giocatori vanno da soli, sanno già cosa fare in campo quindi non va toccato nulla!”.