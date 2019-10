Graziani sulla suggestione Ibra-Napoli: "Cosa me ne faccio se ho Mertens, Milik e Llorente?"

Ciccio Graziani ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la suggestione Ibrahimovic in casa Napoli: "Ibra? Lasciamolo perdere! Ibra è u nome che già quando lo pronunci ti vengono i brividi, adesso comincia ad avere 38 anni, gioca in un campionato che non è competitivo come i campionati in Europa. Se arriva Ibra sbaraglia tutti, gioca lui, non è che viene a fare l'alternativa di qualcuno. Avendo Mertens, Milik e Llorente, cosa ci faccio oggi con Ibra? E' suggestiva, è piacevole, le sue parole sono dolci verso Napoli e la città, ma fossi il presidente lascerei il sogno nel cassetto".