Video Osimhen da Re tra la folla: “Qui i tifosi migliori al mondo!”

Arrivano altre dichiarazioni di Victor Osimhen, che una volta atterrato a Istanbul a voluto dedicare parole al miele per i sostenitori del Galatasaray, che gli ha riservato un'accoglienza da brividi all'esterno dell'aeroporto: "Se me lo chiedete, i tifosi del Galatasaray sono i migliori al mondo. Voglio dire, basta guardare la folla che viene a vedere un giocatore. Dimostra quanto amore hanno per me. E sono pronto a dare tutto per raggiungere il successo con i miei compagni di squadra in questa nuova stagione".

Ringranziamenti anche per il presidente del Galatasaray, così si è espresso il nigeriano alle tv turche: "Vorrei ringraziare il nostro presidente, Abdullah Bey, Gardi e Okan Hoca per avermi permesso di venire qui. Sono venuto qui con tutto me stesso".