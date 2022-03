Guido Clemente di San Luca a Canale8: "Errore in Torino-Inter rende doverosa apertura indagine giudiziaria"

Dagli studi di Canale 8, per la trasmissione Ne Parliamo il Martedì, Guido Clemente di San Luca ha duramente attaccato la classe arbitrale

"La regola 12 parla chiaro, esiste un regolamento nel gioco calcio che non può essere ignorato". Dagli studi di Canale 8, per la trasmissione Ne Parliamo il Martedì, Guido Clemente di San Luca ha duramente attaccato la classe arbitrale dopo le ultime contestate decisioni.

Ora la grandezza dello scandalo che è stato suscitato in Torino-Napoli viene dal fatto che non ci fosse il Napoli coinvolto, ho questo pensiero perchè col Milan c'era stato un episodio che andava comunque sanzionato col calcio di rigore su Osimhen.

Cosa deve fare l'arbitro quando si verificano le condizioni che il regolamento configura come azioni fallose? Deve rilevare il fatto, deve dare una qualificazione del fatto e sanzionare lo stesso. Una volta individuato il fatto, con l'ausilio del Var, non c'è più opinabilità. Quando il VAR inspiegabilmente omette di richiamare l’arbitro a rivedere le immagini che rivelano in modo inopinabile un comportamento illegittimo vi sono i presupposti per verificare la sussistenza del reato di frode sportiva in sede giurisdizionale penale. Quello che è accaduto non poteva non essere visto e non poteva non essere oggetto di rinvio al Var. Perchè non lo ha fatto? Questo è il dolo specifico. Quello che è accaduto rende doverosa l'apertura di indagine giudiziaria, poi eventualmente il giudice potrà valutare se c'è stato il dolo".