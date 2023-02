Guidolin: "Il problema dell'Inter è il Napoli che domina, le altre sembrano fare tutte male"

"L'Inter è la squadra che si sta meglio difendendo e vive un momento positivo".

© foto di Federico De Luca

Francesco Guidolin, ex allenatore dell'Udinese, ha parlato al Messaggero Veneto del presente dei friulani e non solo: "Non è il caso di deprimersi o fare drammi. La squadra ha le qualità per tornare al successo, l'importante è aver sistemato la classifica, a febbraio ci sono già trenta punti, non ci sono più pericoli".