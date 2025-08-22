Verso il Sassuolo: Conte sceglie i quattro centrocampisti, dubbio (solito) tra i pali
Pochi dubbi di formazione per Antonio Conte, scrive quest’oggi il Corriere dello Sport. Uno però c’è sicuramente in porta: Meret o Milinkovic-Savic (che ha giocato l'ultima amichevole) è un ballottaggio che spesso sarà attuale, mentre in difesa, aspettando il pieno recupero di Buongiorno, Juan Jesus nelle gerarchie è avanti rispetto a Beukema e al giovane Marianucci.
In attacco l’infortunio di Lukaku porterà Lorenzo Lucca ad esordire da titolare subito sul campo del Sassuolo: alle sue spalle ci saranno De Bruyne con McTominay che si muoverà partendo da sinistra in una sorta di 4-4-1-1 che è l'ultima idea tattica di Conte con i quattro centrocampisti tutti in campo contemporaneamente. Qui trovi le nostre probabili formazioni dettagliate
