L’agente Accardi: “Vlahovic? Per il Napoli sarebbe una soluzione di ripiego”

vedi letture

"Lookman? Una di quelle situazioni che nel calcio abbiamo visto tante volte. E quando si chiuderà il mercato tutto rientrerà alla normalità". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Beppe Accardi.

Dove vede Lookman?

"Per me andrà via. Ma se dovesse restare all'Atalanta non mi sorprenderei e non succederebbe nulla".

Cosa si aspetta dall'Inter sul mercato?

"Cercheranno delle opportunità sul mercato. Un po' come dovrà fare il Napoli dopo l'infortunio occorso a Lukaku".

Vlahovic: Napoli o Milan?

"Dico più Milan che Napoli. Allegri l'ha avuto e conosce bene le sue qualità. Per il Napoli sarebbe una soluzione di ripiego, perché se non ci fosse stato l'infortunio di Lukaku non ci avrebbero pensato".

Alla prima tocca a Lucca. Sarà all'altezza?

"L'hanno pagato tanto. Mi aspetto che sia pronto e che dia un grande contributo".