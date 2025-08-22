Ultim'ora Dalla Spagna annunciano: "Juanlu al Napoli, c'è l'accordo Siviglia-Napoli: le cifre"

La telenovela è finita? Il quotidiano spagnolo Marca, citando l'autorevole azione di stampa spagnola EFE, comunica quest'oggi che mercoledì è stato raggiunto un accordo tra Siviglia e Napoli per il trasferimento di Juanlu Sanchez: i Campioni d'Italia pagheranno pagherà 18 milioni di euro fissi più altri tre di bonus per assicurarsi il talentuoso laterale destro.

Il giocatore invece ha concordato più di un mese fa i termini del suo contratto per cinque stagioni con il Napoli. Il direttore sportivo del Siviglia, Antonio Cordón, aveva rifiutato le prime offerte degli italiani perché inferiori a quelle presentate da alcuni club della Premier League come il Wolverhampton Wanderers, ma il desiderio del calciatore di giocare nel Napoli ha fatto la differenza.