Napoli su Embolo, dalla Svizzera raccontano il giocatore: "Simile a Lukaku in tre aspetti"

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Gianluca Di Domenico, agente sportivo: "Embolo ha esperienza internazionale perché non solo ha giocato sempre bene nella Nazionale svizzera ma ha giocato anche in Bundesliga, Ligue 1. Embolo è un giocatore molto fisico, talvolta mette troppa fisicità, è simile a Lukaku nella fisicità nel volume di corsa e nel puntare la porta.

Ha debuttato nel Basilea e inizialmente era un centrocampista difensivo, poi fu spostato sulle fasce e poi come attaccante ed è in questo ruolo che si esprime al meglio. Embolo è il giusto profilo per il Napoli, Manna conosce benissimo i giocatori svizzeri e anche quelli di non primissima fascia. Anche il West Ham è interessatissimo ad Embolo. È sul mercato e non convocandolo, il club di appartenenza, il Monaco, ha fatto capire che aspetta solo l'offerta per cederlo".