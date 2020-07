Guidolin su Osimhen: "Dovrà integrarsi nel nostro modo di vivere il calcio"

L'allenatore Francesco Guidolin è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi su Victor Osimhen: "Conosco l'organizzazione del modo di giocare delle squadre francesi. Osimhen dovrà integrarsi nel nostro modo di vivere il calcio. In Francia, c'è pressione, ma non la tensione che vi è in Italia. Poi dovrà adeguarsi agli allenamenti, al modo di mangiare e al tatticismo del nostro Paese. E' un adattamento generale a cui si dovrà sottoporre"