Gullit: "Impossibile dire chi vincerà lo scudetto, ma Napoli ha solo il campionato"

"Tante, tante. Troppe" Sono le 14 sconfitte in stagione per il Milan. "Mi dispiace per i giocatori ma soprattutto per i tifosi - ha commentato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport Ruud Gullit -. È dura. Questo Milan è irriconoscibile. I tifosi vogliono continuità, non una bella partita e poi tante difficoltà". Sul futuro dei rossoneri l'ex stella olandese non si sbilancia: "Sinceramente, non lo so. Sono stato lì prima di Natale per la partita col Genoa ed è stato orribile, orribile. Il milanista fatica ad accettare questa realtà, non la riconosce.

Chiosa poi sulla lotta scudetto: "Sarà durissima. Conte e Inzaghi giocano con lo stesso sistema, hanno squadre solide e soprattutto riconoscibili. Quando li affronti sai a cosa vai incontro, e se sei un tifoso di Inter o Napoli sai cosa aspettarti. Impossibile dire oggi chi vincerà, anche perché l’Inter lotta su tre fronti e il Napoli pensa solo alla Serie A".