Henry esalta De Bruyne: "Un genio! Come disse Guardiola: è la cosa più vicina a Laudrup"

vedi letture

Thierry Henry, ex stella di Arsenal e Barcellona e oggi opinionista, ai microfoni di CBS Sports Golazo ha parlato di Kevin De Bruyne dopo i due assist contro lo Sporting Lisbona in Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni: “De Bruyne? Non cercate di capire un genio: loro pensano diversamente e vedono le cose diversamente.

Lui cerca di raggiungere la perfezione in tutto quello che fa. La quantità di volte che questo ragazzo ha fatto vincere il Belgio, le vittorie che ha fatto ottenere al Manchester City… E Pep Guardiola lo ha detto, che un giocatore a cui piace fornire assist e a cui piace giocare per gli altri, voi direste che è un centrocampista, ma è la cosa più vicina a Micheal Laudrup secondo me”.