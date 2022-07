Canale21, Iannicelli: "Meret ragazzo serio, ma ha paura anche della sua ombra"

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato a Canale 21 alla trasmissione Tutti in ritiro

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato a Canale 21 alla trasmissione Tutti in ritiro: "Il Napoli ha bisogno di un portiere importante e mi pare strano si siano fatti trovare impreparati. Forse sarebbe stato utile già opzionare qualche portiere. Il primo a non essere convinto di Meret è proprio Meret. Tutte le volte che ci ho parlato all'uscita dall'allenamento o durante un trasferimento, ho sempre avuto l'impressione di un ragazzo serio ma che ha paura anche della sua ombra. Ha un deficit di personalità che in una piazza come Napoli non è sostenibile. Meret è a Napoli da quattro anni e sono passati già tre allenatori e ancora ci sono dubbi su di lui".