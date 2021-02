CdM, Scozzafava: “Ultime partite avvilenti, non mi piace l'atteggiamento della squadra"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuta Monica Scozzafava, capo dei servizi sportivi del Corriere del Mezzogiorno. “I calciatori dicono di essere con l'allenatore, allora mi auguro e spero che lo dimostrino una volta per tutte. Perché è veramente avvilente vedere questa squadra in campo, le ultime partite sono state avvilenti. Non mi piace l'atteggiamento della squadra quando scende in campo, è vero che ci sono state tantissime defezioni, ma va dimostrato anche di avere carattere. E' importante proseguire la stagione nel miglior modo possibile.

La giornalista ha raccontato anche un retroscena sulla sua esperienza al Napoli: "Andavo da mister Mazzarri prima di ogni conferenza per metterlo al corrente dei temi di giornata. C’era grande rispetto tra di noi, gli davo del lei. Ricordo con piacere quella esperienza nel club partenopeo".