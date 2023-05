Cds, Polverosi: "Napoli avrà handicap di partenza, mancherà lavoro di Spalletti"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport: "Il Napoli che verrà me lo immagino sempre forte, ma con un handicap di partenza: il lavoro di Spalletti mancherà come l'aria. Ha riportato lo Scudetto dopo 33 anni, la sua partenza peserà davvero tanto. È stato l'artefice principale di questa vittoria: se il Napoli partiva a +10 il prossimo anno con Spalletti in panchina, ora partirà con un bel po' di punti in meno".