CorSera, Scozzafava: "ADL chiede 25-30mln per Insigne, l'ipotesi più probabile è che resti"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ad oggi l'ipotesi più probabile è che Insigne resti in scadenza di contratto. Non mi aspetto un accordo sul rinnovo prima del 31 agosto. Malgrado il calciatore sia in scadenza, per il Napoli rappresenta un top, per cui se anche dovesse venderlo non lo farebbe per meno di 25-30 milioni".