CorSera, Scozzafava: "Spalletti deve chiarire con ADL. C'è una sensazione sul futuro"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Prima che De Laurentiis attivasse l'opzione tramite una pec, Spalletti avrebbe gradito parlarne con il presidente, cosa che non è avvenuta. Può sembrare un dettaglio, ma forse non lo è. Per cui c'è ancora da chiarire qualcosa.

Ma la sensazione è positiva perché Spalletti è l'allenatore campione d'Italia e da parte sua l'ambizione di riconfermarsi e vincere ancora è forte, mentre De Laurentiis ha il primo tecnico della sua storia a vincere lo Scudetto, con cui ha anche un confronto acceso e quindi anche qui la posizione è positiva".