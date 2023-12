Dazn, Ambrosini: "Napoli, ora basta parlare di Scudetto: è irripetibile!"

Massimo Ambrosini, commentatore di Juventus-Napoli su Dazn, ha analizzato il successo per 1-0 conquistato dai bianconeri sui campioni d'Italia

TuttoNapoli.net

Massimo Ambrosini, commentatore di Juventus-Napoli su Dazn, ha analizzato il successo per 1-0 conquistato dai bianconeri sui campioni d'Italia in carica: "Io penso che la Juventus possa ottimizzare più alcune situazioni. Una cosa che mi ha colpito di quello che ha detto Allegri è che ci vuole meno frenesia, attaccare con più passaggi. La sua richiesta mi pare sia manovrare un po' di più, se poi riesci a passare in vantaggio è chiaro che accentui questo atteggiamento".

Il Napoli dice addio allo scudetto?

"Secondo me è arrivato il momento definitivo, quello di smettere di fare paragoni. Per rispetto di Mazzarri bisogna dire che questa squadra l'anno scorso ha fatto cose straordinarie e che come tali sono irripetibili. L'obiettivo di questa squadra è quello di chi l'ha battuta stasera, andare in Champions. Hanno un calendario che li potrà portare a tornare in corsa e poi possono andare agli ottavi".

Come può migliorare il Napoli?

"Qualcosa da fare c'è, assolutamente. Se nell'equilibrio non porti mai le situazioni dalla tua qualcosa da fare c'è".