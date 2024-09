Dazn, De Giuseppe: "Difesa carente? La Juve ha vinto gli scudetti con Rugani..."

Alessio De Giuseppe, giornalista DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La risposta che ha avuto Conte dal Napoli di B è stata molto importante. Non bisogna sottovalutare il risultato di ieri, per me gli azzurri hanno la rosa più profonda del campionato.

Difensori centrali del Napoli? La Juventus in questi anni, con tutto il rispetto, ha vinto dei campionati anche quando giocava Rugani che non è un top player. Forse il reparto dei difensori centrali del Napoli è quello più carente. Napoli-Monza? Non si andrà molto lontani dalla gara di Torino con McTominay che potrebbe partire dall’inizio”.