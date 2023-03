Dazn, Marelli: "C’è il tocco di mano di Rabiot, che non esulta subito"

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato ai microfoni di Dazn il controllo di mano di Rabiot sul terzo gol della Juventus.

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato ai microfoni di Dazn il controllo di mano di Rabiot sul terzo gol della Juventus: "Abbiamo visto tutte le immagini che sono state passate e onestamente abbiamo preso questa perchè a mio parere è quella più chiara. Ci sono un paio di elementi che fanno pensare al fatto che effettivamente lo stop sia stato effettuato col braccio e non col petto. Il primo è Rabiot neanche esulta perchè secondo me sapeva che aveva toccato il pallone col braccio. Esulta solo nel momento in cui Prontera indica il centrocampo. Il secondo elemento è che se avesse toccato il pallone con il petto, il pallone si vedrebbe poco perchè il braccio sinistro è leggermente più avanti rispetto al petto e lo avrebbe coperto.