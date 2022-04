Dazn, Marelli: "Rigore non chiarissimo, ma farlo ribattere un errore: gol dell'Inter regolare"

L'ex arbitro Luca Marelli ha così commentato il contestatissimo gol dell'Inter nel primo tempo del Derby d'Italia contro la Juve.

L'ex arbitro Luca Marelli ha così commentato il contestatissimo gol dell'Inter nel primo tempo del Derby d'Italia contro la Juve. Ricostruita l'intera azione, a partire dal fallo di Morata su Dumfries: "E' un rigore non chiarissimo. C'è uno step on foot che non è pieno, Morata prende la parte anteriore del piede di Dumfries... Ma una volta che Irrati viene chiamato dinanzi allo schermo non può non dare rigore. Il tiro di Calhanoglu viene ribattuto da Szczesny, poi il turco segna ma Irrati segnala fallo in attacco. Dopo una lunga revisione, Mazzoleni però indica a Irrati di ripeterlo perché De Ligt è entrato prima in area di rigore e ha impattato sull'azione. Ma è un errore: Calhanoglu sulla ribattuta arriva per primo, non c'è fallo in attacco e doveva esserci un on field review per convalidare la rete, non per ripetere il calcio di rigore"