Gazzetta, Laudisa: "Non ci sarà l'affondo su Buongiorno senza i soldi di Osimhen"

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’ in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli vuole Buongiorno, ma il Torino tiene duro. E’ una partita lunga. Anzitutto bisognerà attendere la fine dell’Europeo, poi comunque la trattativa non sarà semplice. Buongiorno è molto stimato da Conte, ma Cairo per privarsene vuole una cifra molto alta. La premessa è che il Torino lo ritiene incedibile, quindi non c’è un prezzo. Do per scontato che sia una cifra molto elevata. La vicenda di Bremer è emblematica: l’Inter credeva di aver messo le mani sul brasiliano per 30 milioni, poi la Juventus vendette de Ligt e offrì di più. Per cui è presto per dire che Buongiorno diventerà un giocatore del Napoli, il che non vuol dire che non lo diventerà.

Osimhen? Anche questa vicenda sarà lunga. Il mercato chiude a fine agosto e la Premier League quest’anno è sotto i fari di un Fair Play Finanziario interno molto indigesto per i conti. Il Chelsea, che è stata la società che per prima si è fatta avanti, non può accontentare De Laurentiis. Prima di finanziare quest’operazione deve vendere. Se De Laurentiis poi non avrà in mano i soldi di Osimhen non potrà andare all’assalto di Buongiorno, tornando al discorso di prima. E’ tutto concatenato.

Di Lorenzo? Ci sono stati problemi ambientali, poi la contestazione e il suo procuratore è uscito allo scoperto, ancor prima che De Laurentiis scegliesse Conte. E questo non è un dettaglio perché Conte può essere la medicina giusta per far rientrare il caso. E’ una vicenda che può essere risolta. Kvaratskhelia? Dipenderà dalle mosse del Paris Saint-Germain, che ha già fatto un’offerta molto rilevante al giocatore, ma vedremo quanto offrirà al Napoli. Se il PSG va dritto su Kvaratskhelia sarà difficile tenerlo, anche perché aspira ad avere un adeguamento importante. E finché Osimhen non andrà via il Napoli non potrà alzare troppo la posta anche per il georgiano”.