Gazzetta, Malfitano critico: "Il Napoli si specchia troppo, non c'è accanimento sul pallone!"

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto al microfono di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il problema del Napoli resta la continuità. Dobbiamo augurarci che Gattuso intervenga una volta e per tutte per svegliare la fase offensiva. Meglio essere meno belli e più concreti. Gattuso per 'veleno' intende una maggiore determinazione, un accanimento sul pallone. Pare che il Napoli si specchi nel mettere in pratica il grande talento che ha e la tanta qualità. Si specchia troppo nella propria bellezza invece di essere più determinato".