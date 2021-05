Il Roma, Caiazza: "Juve-Inter una porcata! Chiellini un simulatore che non può più giocare!"

Nel corso de 'Ne parliamo il lunedì', in onda su Canale 8, è intervenuto Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma: "Juventus-Inter è stata una porcata, siccome le vie della Signora sono infinite starei attento anche all’ultima partita. Il Napoli a Firenze è entrato contratto, poi quando sono tornati in campo nel secondo tempo con la rabbia giusta, mi sono tranquillizzato ed ho capito che gli azzurri avrebbero vinto la partita.

Chiellini? Non può più giocare a calcio. In ogni azione simula, insieme a Cuadrado sono due tuffatori. Non sa neanche dove abita la lealtà sportiva, non può rappresentare l’Italia agli Europei. Va bene la cattiveria ma non la falsità di quello che fa, lui simula”.