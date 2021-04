KK, De Maggio: “Gattuso e ADL devono continuare insieme. Giuntoli può fare da mediatore”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro della panchina del Napoli e di Rino Gattuso. "Gattuso e il presidente De Laurentiis hanno entrambi un carattere forte e particolare. Perchè a fine stagione non possono continuare insieme? Il direttore sportivo Giuntoli potrebbe fare da mediatore. Gattuso è un tecnico in ascesa e se lasciasse Napoli per andare ad esempio alla Fiorentina, farebbe un passo indietro in panchina. De Laurentiis è un grande imprenditore, con una vision. Dunque credo che per me sarebbe il caso di continuare insieme. Gattuso conosce già l'ambiente, i tifosi, la squadra, pregi e difetti. Ad oggi, però, non dico che è impossibile ma molto difficile. Per il bene del Napoli bisognerebbe continuare insieme e non cambiare nuovamente progetto".