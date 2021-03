Mediaset, Bartolomucci: "I tifosi amano la squadra, il silenzio stampa non fa bene"

Antonio Bartolomucci, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “A Napoli amano la squadra di calcio e non la tradirebbero mai, anche se la squadra va male o va in disgrazia e lo hanno dimostrato. Questo silenzio stampa non fa bene. La tifoseria sta sempre dalla parte della sua squadra. Inter? Non ha ancora risolto il problema di tenere a distanza le inseguitrici. Di solito a fine campionato la squadra tende a disunirsi o a perdere qualcosa, quindi voglio vedere come andrà. Dal punto di vista tecnico ha poco da cercare perché ha tutto. Non sono d'accordo con quelli che dicono che ha solo il campionato".