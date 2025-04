Mediaset, Sabatini: “Lo vince il Napoli o perde l’Inter? Ora critiche al mercato, ma a Inzaghi stava bene…”

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing': “Vittoria che conta tanto, ma mi trascino con un dubbio: il Napoli lo sta vincendo o l’Inter lo sta perdendo? Dite che l’Inter farà una grande partita a Barcellona, me lo auguro che possa riscattarsi, ma dopo aver perso la Coppa Italia e quasi il campionato non credo sia un problema fisico. In una settimana è passata dal massimo all’incubo. Si trovano un sacco di giustificazioni, alibi, ma i tifosi si aspettano anche spiegazioni: io insistito sul fatto che l’Inter non ha perso lo Scudetto oggi, poi vediamo le prossime, ma l’ha perso in quelle che poteva vincere tipo Parma ed ora ti mancano i due punti lì, persino il Monza all’andata.

L’età conta, sì, pure il mercato, la pressione, i tre fronti, conta tutto, ma la squadra per vincere certe partite c’era ed il mercato con Taremi e Zielinski non hanno inciso ma se Conte fa un macello, Inzaghi aveva detto che gli andava bene la squadra così. A me dispiace, la gente dà la colpa ad Asllani, Correa e Taremi, ma mancano 18 punti sull’anno scorso e le spiegazioni su due infortuni in più sono deboli… Colpa di Inzaghi? No, non l’ho detto. Ho detto che mancano 18 punti, se per voi non c’entra niente…”.