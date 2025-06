Bogliacino su Nunez: "È fortissimo, in Uruguay lo amiamo! Sul Napoli dico una cosa..."

Mariano Bogliacino, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista fatta a Kiss Kiss Napoli: “Nunez è un attaccante fortissimo che è anche veloce e vede la porta spesso. In campo darà sempre il 100%, potrebbe dare una grande mano agli azzurri. Parliamo di un giocatore di caratura internazionale, qui in Uruguay è molto amato, è ovvio che sarebbe un grande, grandissimo acquisto. Senza di lui il Liverpool perderebbe tanto, ma credo che lui sappia e conosca il calore che ti possono dare i tifosi napoletani! Speriamo che il Napoli riesca a chiudere questa trattativa”.