Mediaset, Vanali: “Garcia è la scelta giusta, persona umile che lavora tantissimo”

© foto di Federico De Luca

Monica Vanali, giornalista Mediaset, ha parlato del nuovo tecnico del Napoli nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Ho una considerazione molto buona su Garcia al Napoli. Quando parlavano di Galtier pensavo fosse impossibile per l’ingaggio altissimo che percepiva al PSG e per il carattere che sarebbe subito andato in contrasto con De Laurentiis.

Garcia è la scelta giusta, persona umile che lavora tantissimo. Non credo che cambierà moltissimo rispetto al lavoro splendido fatto da Spalletti, entrerà nello spogliatoio in punta di piedi con la sua eleganza. Il presidente non stravolgerà l’organico, Garcia ha un humus su cui lavorare e far crescere un Napoli ancora vincente. Darà la sua impronta personale ad un Napoli che sicuramente andrà ancora meglio”.