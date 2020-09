Rai, Antinelli punta su Osimhen: "Ha bisogno di minuti, col Parma giocherà"

Alessandro Antinelli, giornalista di Rai Sport, ha espresso le proprie considerazioni sulla sfida di campionato Parma-Napoli durante la trasmissione sportiva 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le dichiarazioni del giornalista di Rai Sport: " Mi aspetto Osimhen dal primo minuto. E' possibile che ci sia il tridente piccolo, ma io mi aspetto Osimhen per tanti minuti a Parma. E' l'investimento più oneroso del Napoli ed ha bisogno di mettere nel suo bagaglio dei minuti nelle gambe. Prima della prossima sosta per le Nazionali si deve capire se questo ragazzo è pronto o ha bisogno di tempo per potersi inserire".