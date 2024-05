Rai, Repice: "Conte una garanzia, è perfetto per il Napoli. Fossi un tifoso..."

Intervenuto ai microfoni di Tiro a Giro su Radio Amore Campania, Francesco Repice storica voce di Radio Rai parla di Conte a Napoli

Intervenuto ai microfoni di Tiro a Giro su Radio Amore Campania, Francesco Repice storica voce di Radio Rai parla di Conte a Napoli: “Per come lo conosco io, Antonio Conte è una garanzia e Napoli può essere per lui una di quelle piazze dove lui può accendere tutto. Napoli e Conte son fatti un per l’altro. Se fossi un tifoso del Napoli sarei al settimo cielo per questa scelta del presidente.

Kvaratskhelia? Personalmente la partita in casa con l’Atalanta e la partita di Champions contro l’Ajax per me sono state due partite sensazionali. In quelle partite il gerorgiano è stato devastante è stato meraviglioso vederlo e commentarlo. Io adoro vedere i grandi calciatori e Kvara è uno di questi”.