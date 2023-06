Rai, Venerato: “Il miglior presidente della storia del Napoli resta Ferlaino”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai.



Saprebbe dirci, rispettivamente, il migliore ed il peggiore presidente e giocatore della storia del Napoli?

“Il migliore, per me, resta Ferlaino. L’ex presidente ha vinto due Scudetti e, soprattutto, ha portato a Napoli il più grande di tutti. Subito dopo viene De Laurentiis, anche se la palma spetta a Ferlaino. Sul peggiore non rispondo, mi farei troppi nemici… Per quanto attiene i calciatori, piuttosto che parlare di giocatori in senso assoluto, è meglio citare il migliore ed il peggiore colpo della storia recente del club. Il migliore acquisto è forse Hamsik, per rapporto qualità prezzo, così come Lavezzi. Il peggiore, invece, Fideleff, assieme a Vargas”.