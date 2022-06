Rai, Volpi: "Osimhen resta o via farà grande differenza, è l'unico con cui ADL può fare cassa"

Lo storico giornalista sportivo della Rai Jacopo Volpi, a margine della kermesse Pitti Uomo a Firenze, ha rilasciato queste dichiarazioni

© foto di Lorenzo Marucci

Lo storico giornalista sportivo della Rai Jacopo Volpi, a margine della kermesse Pitti Uomo a Firenze, ha rilasciato queste dichiarazioni: "La domanda della giornalista della Rai era lecita: Donnarumma è un bravo portiere ma ora deve fare un po' pace con se stesso. Ha fatto tante belle parate e una papera. Deve abituarsi anche alle critiche. Ieri ha fatto un errore e basta".

Quali sono gli scenari per il Napoli?

"La differenza per il Napoli la fa la partenza o la permanenza di Osimhen. È l'unico giocatore con cui fare cassa per De Laurentiis, ma stanno già perdendo dei pezzi importanti come Mertens. Se Osimhen resta possono lottare per il titolo, altrimenti sarebbe difficile".