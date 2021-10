Sky, Caressa dopo il rigore alla Juve: “Il VAR quando deve intervenire? Spiegatecelo!”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, il giornalista Fabio Caressa ha analizzato le polemiche arbitrali in Inter-Juventus: “Che oggi il contatto ci sia è un dato di fatto oggettivo, ma se l’arbitro dice che lascia proseguire perché il VAR lo richiama? Perché in alcuni casi li mandano a rivedere e in altri casi no? È un discorso concettuale, voglio capire in quali casi si può intervenire e in quasi no. Che ce lo vengano a spiegare, vadano a parlare a DAZN o a Prime ma basta che ce lo spieghino. Io non voglio entrare nel merito del contatto, ma non si capisce niente".